Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Найден способ оценить состояние здоровья по урчанию в животе

Scientific Reports: урчание желудка — новый тест на кишечную интероцепцию
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Университетского колледжа Лондона разработали неинвазивный метод оценки желудочно-кишечной интероцепции — способности человека воспринимать внутренние сигналы пищеварительной системы. Для этого добровольцев попросили определить, которая из двух записей урчания является прямой трансляцией их собственного желудка «прямо сейчас». Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Интероцепция — условно «шестое чувство» — отвечает за восприятие телесных состояний: голода, жажды, сердцебиения, наполненности мочевого пузыря и эмоций. Дефицит кишечной интероцепции связан с перееданием, расстройствами пищевого поведения, синдромом раздраженного кишечника и тревогой; избыточная чувствительность способна провоцировать панические атаки. Существующие методы измерения — раздувание баллонов внутри органов пищеварения или проглатывание электронных капсул — неудобны для добровольцев и трудно масштабируемы.

В новом эксперименте 45 здоровых взрослых пришли в лабораторию натощак (голодание 3 часа). К животу каждого прикрепили цифровой стетоскоп, фиксирующий борборигмы — звуки работы кишечника. Участникам предъявляли два аудиоклипа по 15 секунд: один — прямую трансляцию звуков их же кишечника в данный момент, другой — запись, сделанную несколькими минутами ранее. Задача испытуемых было угадать, которая из записей соответствует реальному урчанию. Тест повторяли в трех состояниях: голодание, после газированной воды, после высокобелкового коктейля.

В среднем точность угадывания составила 56–60% — лишь немного выше случайного уровня (50%). Однако важна не средняя точность, а индивидуальные различия: каждый пятый участник справлялся значительно лучше случайного в состоянии натощак, после приема жидкости или еды — каждый четвертый. Точность коррелировала с уверенностью испытуемых в своих ответах.

Авторы подчеркивают, что метод открытый и бесплатный. Он позволяет измерять кишечную интероцепцию без дискомфорта и может использоваться для изучения расстройств пищевого поведения, тревожных состояний и депрессии — заболеваний, при которых восприятие внутренних сигналов нередко нарушено.

Ранее врач рассказал, какое урчание в животе должно насторожить.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продаете б/у смартфон? Как вместе с ним не отдать новому владельцу свои данные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!