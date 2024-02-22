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Врач рассказал, какое урчание в животе опасно

WebMD: перекусы могут снизить риск урчания в животе

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Урчание в животе не опасно, если не сопровождается болью и расстройствами стула. Снизить риск урчания живота поможет прогулка после приема пищи, жевание с закрытым ртом и ограничение некоторых продуктов. Об этом доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из Медицинского университета Чикаго Бенджамин Леви рассказал на портале WebMD.

Урчание живота после еды — естественное явление, вызванное сокращением гладких мышц. Они необходимы, чтобы пища переместилась из тонкого отдела кишечника в толстый. Сокращение желудка и кишечника также может быть вызвано гормоном голода грелином.

«Если вы голодны и чувствуете аромат свежей выпечки, то мозг передает желудку сигнал вырабатывать гормон грелин, который заставляет желудок и кишечник сокращаться. Отсюда и звуки», — объяснил Леви.

Горох, чечевица, капуста, газировка, жвачка и другие продукты могут вызвать урчание из-за повышенного газообразования. У людей с непереносимостью лактозы часто встречается урчание и бульканье при употреблении молока.

Если урчание в животе не сопровождается болью, жидким стулом или запором, то волноваться не о чем, отметил врач. Но если урчание вызывает стеснение, есть способы избежать его: после приема пищи стоит немного пройтись, в течение дня нужно пить достаточно воды и перекусывать, чтобы не возник голод. Пить можно через трубочку, а есть следует с закрытым ртом, чтобы уменьшить попадание воздуха в ЖКТ, добавил врач.

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