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Наука

Астрономов поставило в тупик «исчезновение» антиматерии из нашей галактики

A&A: найдены возможные признаки аннигиляции антиматерии за пределами Млечного Пути
IceCube Collaboration

Немецкий и японский астрофизики проанализировали двадцатилетний архив данных гамма-телескопа INTEGRAL и нашли возможные признаки аннигиляции антиматерии — позитронов — за пределами Млечного Пути. Если интерпретация верна, это будет первая подобная регистрация в истории наблюдательной астрономии. Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Томас Зигерт из Вюрцбургского университета Юлиуса Максимилиана и Хироки Йонеда из Киотского университета составляли наиболее детальные карты линии аннигиляции 511 кэВ — гамма-излучения, возникающего при встрече позитрона с электроном. INTEGRAL наблюдал небо с 2002 по 2025 год, и именно в полном массиве данных обнаружились слабые сигналы из двух неожиданных источников: высокоскоростного газового облака «Комплекс C», падающего на диск Млечного Пути, и Магелланова потока — ленты газа, тянущейся за Магеллановыми Облаками.

Ни одна из этих областей не является источником значительного числа позитронов сама по себе. Это означает, что частицы, по всей видимости, покинули галактику, прежде чем аннигилировать в межгалактическом газе. Сигнал из Комплекса C достиг значимости 4 σ — близко к стандартному порогу открытия (5 σ), но пока не превышает его.

«Это было бы первым обнаружением внегалактической аннигиляции позитронов. Само по себе это означало бы, что содержание позитронов в Млечном Пути значительно превышает то, что мы наблюдаем «внутри»», — прокомментировал Зигерт.

По оценкам авторов, Млечный Путь может производить около 10¹⁴ позитронов в секунду — в 2–3 раза больше, чем следует из существующих моделей, которые и без того не могут объяснить наблюдаемую аннигиляцию только известными источниками. Если эти цифры подтвердятся, конвенциональных астрофизических объяснений не хватит и потребуется привлечение экзотических сценариев — в частности, аннигиляции легких частиц темной материи.

Проверить гипотезу должен телескоп COSI (NASA), запуск которого запланирован на 2027 год.

Ранее физики обнаружили в Млечном Пути загадочный феномен, указывающий на новую темную материю.

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