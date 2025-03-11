Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Млечном Пути нашли загадочный феномен, указывающий на новую темную материю

PRL: в центре Млечного Пути может существовать легкая форма темной материи
close
IceCube Collaboration

Британские ученые из Королевского колледжа предложили новую теорию, которая может объяснить загадочные явления в центре нашей галактики. Согласно изысканиям, источником энергии, вызывающим необычные химические реакции в Млечном Пути, может быть легкая форма темной материи. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

В центре Млечного Пути находятся огромные облака положительно заряженного водорода, которые десятилетиями оставались загадкой для специалистов. Обычно водородный газ нейтрален, но в этом регионе он ионизирован, то есть лишен электронов. Это требует постоянного источника энергии, который до сих пор не был идентифицирован.

Темная материя — это невидимая субстанция, которая составляет около 85% массы Вселенной. Наиболее популярная теория предполагает, что она состоит из слабовзаимодействующих массивных частиц (WIMP). Однако новое исследование указывает на возможность существования более легких частиц темной материи.

Ученые предполагают, что эти частицы сталкиваются друг с другом, аннигилируют и производят заряженные частицы, которые ионизируют водород. Этот процесс может объяснить не только ионизацию газа, но и другие загадки, такие как загадочная рентгеновская линия излучения 511 кэВ, наблюдаемая в центре галактики.

Предыдущие попытки объяснить ионизацию водорода связывали ее с космическими лучами — высокоэнергетическими частицами, путешествующими по Вселенной. Однако энергетические сигнатуры в Центральной молекулярной зоне (ЦМЗ) оказались слишком слабыми для такого объяснения. Новая теория предлагает альтернативу, которая лучше соответствует наблюдаемым данным.

Это открытие дает новые возможности для поиска темной материи. Вместо того чтобы полагаться на земные эксперименты, ученые могут использовать наблюдения за центром галактики для изучения свойств этой загадочной субстанции.

Ранее ученые выяснили, почему галактики остаются горячими.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами