Ученые выделили среди обычных лекарств препараты, эффективные для продления жизни

Исследователи Северо-Восточного университета и Гарвардской медицинской школы разработали фреймворк для поиска потенциальных геропротекторов среди уже одобренных препаратов. В числе кандидатов оказался оксиметазолин — действующее вещество широко известных назальных спреев от заложенности носа. Работа опубликована в журнале Nature Aging.

Авторы собрали данные о 1250 генах, связанных с одним или несколькими признаками старения, и нанесли их на карту человеческого интерактома — базы данных о взаимодействии более чем полумиллиона пар белков в организме. Оказалось, что гены, ответственные за старение, сосредоточены в строго определенных областях интерактома, образуя кластеры вокруг конкретных признаков старения.

«Если бы гены были распределены случайно, никакое лекарство не могло бы избирательно на них воздействовать. Открытие в том, что гены старения расположены в очень конкретных участках — конкретных кварталах, — что позволяет найти препараты, влияющие именно на этот район», — пояснил Бная Гросс из Северо-Восточного университета.

Следующим шагом стал отбор из базы данных 6442 одобренных препаратов тех, которые воздействуют на эти кластеры. Для каждого препарата оценивалось, ускоряет ли он или замедляет процессы, связанные со старением. В итоге был выделен оксиметазолин — соединение, доступное в аптеках как назальный спрей, глазные капли и крем от розацеа. Ранее его никто не связывал с долголетием; однако анализ показал, что он улучшает межклеточную коммуникацию — функцию, которая естественным образом деградирует с возрастом.

«Это исследование не предлагает лекарства от старения и не доказывает, что какой-либо конкретный препарат продлит жизнь человека. Оно предлагает дорожную карту — к действенным вмешательствам, которые можно тестировать на клетках, животных и в конечном счёте на людях», — резюмировал сетевой ученый Альберт-Ласло Барабаши из Северо-Восточного университета.

В числе других перспективных кандидатов, выявленных методом, оказался и аспирин, уже изучаемый в контексте замедления старения.

Ранее исследователи научились предсказывать долголетие по анализу крови.