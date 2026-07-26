Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Ученые создали гель, восстанавливающий зубную эмаль с помощью слюны

NatCom: новый гель «выращивает» эмаль на зубе без фторидов
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Ноттингемского университета разработали гель, способный воссоздавать зубную эмаль прямо на поверхности зуба. В его основе — белки, имитирующие те, что работают при формировании эмали у новорожденных: они направляют кристаллизацию минералов непосредственно из слюны. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Зубная эмаль — самая твердая ткань человеческого тела, но она не способна к самовосстановлению: в ней нет живых клеток. Существующие зубные пасты и процедуры реминерализации наносят минералы снаружи, не воспроизводя упорядоченную кристаллическую структуру настоящей эмали. Новый подход принципиально иной.

Биомиметические белки, разработанные в лаборатории профессора Альваро Маты на кафедре биомедицинской инженерии Ноттингемского университета, самоорганизуются в матрицу на поверхности зуба. Эта матрица связывает ионы кальция и фосфата из слюны и направляет их в те точки, где структура эмали нарушена, — то есть минерализация идет слой за слоем, повторяя кристаллографию натуральной ткани.

«Мы показали, что можно вырастить настоящую эмаль на зубе — не просто нанести минеральный слой поверх, а воссоздать ее иерархическую структуру», — пояснил постдокторант Абшар Хасан, первый автор работы.

Восстановленный материал испытали в условиях, имитирующих реальное использование: образцы подвергали нагрузкам при жевании, чистке щеткой и воздействию кислотной среды. По твердости и упорядоченности кристаллов новый материал оказался сопоставим с натуральной эмалью.

Разработка не содержит фторидов и не требует специального оборудования. На ее основе уже создан стартап Mintech-Bio для коммерциализации технологии.

Ранее врач разъяснил, насколько опасен хлор в бассейне для глаз.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!