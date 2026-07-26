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Наука

Ученые обнаружили у мха странную электрическую активность

мох генерирует электрические волны, похожие на сигналы нейронной сети
Shutterstock/FOTODOM

Британский ученый Эндрю Адамацки из Университета Западной Англии обнаружил, что мох производит электрические сигналы трех разных типов, которые распространяются по всей подушке растения — подобно тому, как импульсы распространяются по нейронной сети. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Объектом исследования стал обыкновенный мох брахитециум (Brachythecium rutabulum), широко распространенный в умеренном климате. Адамацки вживил в живую подушку мха массив электродов и в течение нескольких суток непрерывно регистрировал электрическую активность.

Анализ записей выявил три принципиально различных типа сигналов. Первый — быстрые остроконечные спайки длительностью в секунды, по форме напоминающие потенциалы действия нейронов. Второй — медленные ритмические колебания с периодом в десятки минут, похожие на мозговые ритмы в состоянии покоя. Третий — сверхмедленные волны деполяризации, распространяющиеся по всему массиву мха за несколько часов.

Сигналы не оставались локальными. Они передавались между разными участками подушки мха — иногда на расстояние в несколько сантиметров, — создавая паттерны согласованной активности. Это означает, что мох функционирует как распределенная возбудимая система, а не как набор независимых клеток.

Механизм передачи пока не установлен — предположительно, роль играют потоки ионов через плазмодесмы и межклеточное пространство. Адамацки предполагает, что полученные данные могут быть использованы при разработке биокомпьютеров на основе живых тканей растений: в отличие от кремниевых схем, такие системы способны к самовосстановлению и параллельной обработке сигналов.

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