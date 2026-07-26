Раскрыта неожиданная тайна астероида, уничтожившего динозавров

Международная группа ученых под руководством Филиппа Клея из Брюссельского свободного университета установила, что астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад, принадлежал к редчайшему типу углистых хондритов — метеоритам CO. На их долю приходится менее 5% всех метеоритных находок на Земле. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Ученые проанализировали изотопный состав никеля в образцах из пяти геологических разрезов мелово-палеогеновой границы (K-Pg), расположенных на разных континентах. Изотопные «отпечатки» никеля оказались характерны именно для CO-хондритов — группы метеоритов, сформировавшихся во внешней Солнечной системе при высоких температурах. Их отличает очень низкое содержание серы.

Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение для понимания причин массового вымирания. Ранее предполагалось, что одним из ключевых факторов катастрофы стали кислотные дожди, вызванные выбросом огромных количеств серы при ударе. Однако, если астероид был беден серой, этот механизм не мог сыграть решающей роли.

По мнению авторов, главным агентом гибели был мелкодисперсный пылевой материал: тонкая пыль от испарившегося астероида и выброшенных горных пород распространилась по всей атмосфере, блокировала солнечный свет на месяцы и годы и вызвала резкое похолодание — «ядерную зиму» мелового периода.

Находка также указывает на необычное происхождение убийцы динозавров: тело, сформировавшееся в холодных внешних областях протопланетного диска и богатое органикой и летучими веществами, каким-то образом попало на траекторию столкновения с Землей — что само по себе является крайне редким событием.

Ранее астрономы нашли каменистую планету с возможным наличием атмосферы.