За 10 недель человек может научиться эхолокации — и это меняет структуру мозга, выяснили ученые

За десять недель тренировок человек способен освоить эхолокацию — ту же технику, которую используют летучие мыши и дельфины. Новое исследование Даремского университета показало, что при этом перестраивается первичная зрительная кора мозга — причем одинаково у слепых и у зрячих. Статья опубликована в журнале Cerebral Cortex.

Участников эксперимента — незрячих и зрячих добровольцев — обучали производить цокающие звуки языком и по отраженному эху определять расположение объектов. Тренировки длились десять недель. В результате большинство участников научились обходить препятствия, определять размер и форму предметов на расстоянии.

Функциональная МРТ показала, что после обучения первичная зрительная кора (V1) начинала реагировать на звуковые эхосигналы. Важно, что этот эффект наблюдался и у людей, никогда не видевших — кора, обычно остающаяся без зрительного входа, перестраивалась под новую сенсорную задачу.

Зрячие участники также продемонстрировали активацию V1 в ответ на эхо, хотя у них кора и без того загружена зрительной информацией. Это означает, что мозг взрослого человека сохраняет значительную пластичность и способен перераспределять ресурсы зрительных зон для обработки звуковых пространственных сигналов.

Исследователи также сравнили данные с результатами более ранних работ — в частности, исследования мозга дельфинов 2025 года в PLOS One — и обнаружили сходные паттерны кросс-сенсорной активации в гомологичных зонах. Это указывает на то, что эхолокация может опираться на эволюционно древние механизмы пространственной обработки информации, а не только на слух в узком смысле.

Авторы полагают, что методика открывает новые возможности для реабилитации людей с потерей зрения и в целом для понимания нейропластичности взрослого мозга.

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