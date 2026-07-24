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Наука

Ученые раскрыли новую опасность магнитных бурь

Nature: магнитные бури могут представлять опасность для пилотов
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Магнитные бури способны нарушить глобальную спутниковую связь, увеличить радиационное облучение астронавтов и пилотов, а также вызвать масштабные перебои в электроснабжении. Об этом говорится в исследовании Центра космических полетов имени Годдарда НАСА и школы физики и астрономии Ланкастера, опубликованном в журнале Nature.

Ученые выяснили, что мнение, согласно которому сила солнечного ветра снижается после достижении определенной точки в верхних слоях атмосферы Земли, является иллюзией. Согласно исследованию, реакция планеты на космическую погоду усиливается с большей интенсивностью, а не ослабевает.

Специалисты отметили, что в экстремальных условиях спутники могут сойти с орбиты, а сигналы GPS и связь будут прерываться. В связи с этим авторы исследования подчеркнули, что при моделировании подобных случаев нужно учитывать отсутствие верхнего предела реакции Земли на солнечный ветер.

13 июля в ПНИПУ сообщили, что магнитное поле Солнца оказалось подчинено одному из самых известных законов физики турбулентности. Ученые впервые обнаружили, что колебания магнитного поля на полюсах звезды распределяются по закону, который советский математик Андрей Колмогоров вывел еще в 1941 году.

Ранее в России нашли способ точнее измерять магнитное поле.

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