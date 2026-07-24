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Наука

Ученые установили, что в Средней Азии начали выращивать шелкопряда за две тысячи лет до Шелкового пути

Science Advances: шелкопряда выращивали в Средней Азии около 4 тысяч лет назад
Ставропольская станция шелководства

Археологи из Китая и Узбекистана обнаружили на территории поселения Сапалли коконы тутового шелкопряда и фрагменты тутовника, пишет журнал Science Advances.

Отмечается, что возраст находок составляет 3,7–3,9 тысячи лет, его удалось установить с помощью радиоуглеродного анализа. Это свидетельствует о том, что в Средней Азии начали выращивать тутового шелкопряда примерно за 2 тысячи лет до появления Шелкового пути.

«Считается, что искусство производства шелка появилось впервые на территории Китая, откуда выращивание шелкопрядов распространилось по Шелковому пути после появления этого маршрута около 2 тысяч лет назад. Мы обнаружили пример того, что эти традиции возникли в бассейне Амударьи почти за 2 тысячи лет до того, как появился Шелковый путь», — говорится в публикации.

Как пишут авторы статьи, открытие совершила группа узбекистанских и китайских археологов под руководством профессора Института палеоантропологии и палеонтологии позвоночных животных КАН (Пекин) Чжоу Синьина. Поселение древних земледельцев эпохи бронзы в районе Сапалли на юге современного Узбекистана было обнаружено в конце 1960-х годов советскими учеными.

13 июля CBS News со ссылкой на министерство туризма и древностей Египта. сообщал, что археологи обнаружили гробницу возрастом 3000 лет недалеко от египетского города Луксор.

По данным ведомства, захоронение принадлежит человеку по имени Пасер. Его нашли голландские археологи из Лейденского университета в некрополе Шейха Абд эль-Курны на западном берегу Луксора.

Ранее археологи обнаружили три потерянные 3500-летние египетские гробницы.

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