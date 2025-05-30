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Археологи обнаружили три потерянные 3500-летние египетские гробницы

Daily Mail: в Египте археологи нашли три 3500-летние гробницы
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Egypt Ministry of Tourism and Antiquities/AP

Археологи обнаружили три давно потерянные египетские гробницы, возраст которых составляет более 3500 лет, пишет Daily Mail.

Египетские археологи сообщили о находке трех древних гробниц возрастом более 3500 лет. Раскопки велись на территории некрополя Дра Абу эль-Нага, расположенного на западном берегу Луксора. Это место исторически использовалось для захоронения представителей высшего сословия, включая чиновников, писцов и надсмотрщиков.

Все три гробницы принадлежали мужчинам, не имевшим отношения к царской семье. Ученым удалось установить их имена и должности благодаря сохранившимся иероглифическим надписям внутри гробниц. Некоторые из них занимали важные посты в египетском обществе.

Одним из них был Амун-ем-Ипет, работавший в святилище бога Амона. Его гробница относится к периоду правления XIX или XX династии. Внутри сохранились фрагменты росписей, в том числе сцена пира и изображение носильщиков погребальных принадлежностей.

Другую гробницу занимал Баки — надсмотрщик зернохранилища. Ее датировали XVIII династией, одним из самых процветающих периодов в истории Древнего Египта. Гробница имеет входной двор, ведущий через длинный коридор к внутреннему помещению.

Третью гробницу занимает человек по имени «С», который одновременно являлся писцом, надсмотрщиком храма Амона и мэром северных оазисов. Эти территории использовались как сельскохозяйственные угодья в условиях пустыни.

Во время раскопок ученые обнаружили различные артефакты: инструменты, миниатюрные фигурки мумий, известные как усабти, а также элементы погребального оборудования. Эти предметы дают представление о ритуалах того времени и помогают понять духовные и культурные традиции Древнего Египта.

Гробницы находились в заброшенном состоянии более трех тысяч лет, но сохранились достаточно хорошо для детального изучения. После завершения исследований результаты будут опубликованы в научных журналах, сообщили археологи.

Ранее археологи нашли в 3000-летней египетской гробнице картину «Мардж Симпсон».

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