Археологи обнаружили египетскую гробницу возрастом 3000 лет

Археологи обнаружили гробницу возрастом 3000 лет недалеко от египетского города Луксор. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на министерство туризма и древностей Египта.

По данным ведомства, захоронение принадлежит человеку по имени Пасер. Его нашли голландские археологи из Лейденского университета в некрополе Шейха Абд эль-Курны на западном берегу Луксора.

Как пишет издание, специалисты полагают, что гробница относится к периоду правления Рамессидов — 19-й и 20-й династиям Египта. Археологи обнаружили во внутреннем дворе несколько хорошо сохранившихся архитектурных элементов, в том числе скамью из сырцового кирпича и лестницу с наклонными пандусами, ведущую к входу.

«Внутри надписи с именем Пасера ​​изображают его поклоняющимся различным божествам в святилищах, а также сидящим со своей женой перед жертвенным столом», — говорится в публикации.

Исследователи намерены продолжить работу, чтобы выяснить, кто именно был погребен, и изучить ее исторический контекст, пишет издание.

Ранее археологи обнаружили три потерянные 3500-летние египетские гробницы.