Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Молния ударила в китайскую ракету во время запуска

В Китае молния ударила в ракету «Чанчжэн-3B» во время запуска с космодрома
Соцсети

Молния попала в китайскую ракету-носитель «Чанчжэн-3B» во время запуска с космодрома Сичан. Об этом сообщает портал Procosmos со ссылкой на местные СМИ.

Пуск состоялся 23 июля в 15:00 мск с площадки №2. Носитель вывел на переходную к геостационарной орбиту шестой космический аппарат «Тяньлянь-2».

На опубликованных в соцсетях фото и видео запечатлено, как в ракету на 35-й секунде полета на высоте несколько километров ударила молния. Она попала в головной обтекатель и через носитель и струи работающих двигателей ушла в землю. Предполагается, что оборудование на космическом корабле не повреждено, так как в нем предусмотрена защита от подобных случаев.

Такая же ситуация была во время запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк 27 мая 2019 года. Тогда молния ударила в головной обтекатель на 14-й секунде полета. Разряд ушел через корпус и спутник «Глонасс-М» был успешно выведен на орбиту.

Ранее молния ударила в шпиль Эйфелевой башни.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!