Молния ударила в китайскую ракету во время запуска

В Китае молния ударила в ракету «Чанчжэн-3B» во время запуска с космодрома

Молния попала в китайскую ракету-носитель «Чанчжэн-3B» во время запуска с космодрома Сичан. Об этом сообщает портал Procosmos со ссылкой на местные СМИ.

Пуск состоялся 23 июля в 15:00 мск с площадки №2. Носитель вывел на переходную к геостационарной орбиту шестой космический аппарат «Тяньлянь-2».

На опубликованных в соцсетях фото и видео запечатлено, как в ракету на 35-й секунде полета на высоте несколько километров ударила молния. Она попала в головной обтекатель и через носитель и струи работающих двигателей ушла в землю. Предполагается, что оборудование на космическом корабле не повреждено, так как в нем предусмотрена защита от подобных случаев.

Такая же ситуация была во время запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк 27 мая 2019 года. Тогда молния ударила в головной обтекатель на 14-й секунде полета. Разряд ушел через корпус и спутник «Глонасс-М» был успешно выведен на орбиту.

Ранее молния ударила в шпиль Эйфелевой башни.