В России выявили новый фактор, влияющий на эффективность психотерапии

Доцент кафедры «Социология и политология» Пермского Политеха Елена Расторгуева обнаружила механизм, который объясняет эффективность психотерапии вне зависимости от ее теоретической школы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Исследовательница проанализировала основные направления психотерапии — когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), эмоционально-фокусированную терапию (ЭФТ) и метод десенсибилизации и переработки движением глаз (ДПДГ) — и выявила единый механизм, действующий во всех трех подходах. Им оказалось ритмичное чередование двух противоположных состояний: погружения в переживание и отстранения от него.

В КПТ клиент сначала фокусируется на тревожной мысли, затем отступает и оценивает ее рационально. В ЭФТ терапевт поочередно усиливает и снижает эмоциональное напряжение. В ДПДГ пациент удерживает в памяти травматическое воспоминание, одновременно выполняя отвлекающее двигательное задание. Во всех случаях именно это чередование запускает переработку психологического материала.

По мнению Расторгуевой, данный механизм связан с нейрофизиологическими процессами: ритмичное переключение между состояниями активации и торможения позволяет нервной системе «переписать» эмоциональную реакцию, снижая её интенсивность без полного избегания болезненного содержания.

«Понимание этого базового механизма открывает путь к разработке универсального протокола психотерапии, не привязанного к конкретной школе. Это особенно важно для работы с клиентами, которым не подходит один из стандартных подходов», — пояснила Елена Расторгуева, кандидат психологических наук.

Выявленный фактор может лечь в основу единого протокола психотерапии, не привязанного к конкретной школе, что особенно важно при разработке методических рекомендаций для практикующих специалистов.

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