На Камчатке нашли комара, которого почти век знали только по находкам в Канаде

На Камчатке нашли комара, который в последний раз встречался век назад в Канаде

Ученые Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН и Дальневосточного федерального университета обнаружили на побережье Камчатки морского комара Thalassosmittia marina. Этот вид был описан в 1928 году по находкам из Канады и с тех пор нигде больше не встречался, сообщили «Газете.Ru» в ДВФУ.

До сих пор этот вид комаров-звонцов Thalassosmittia marina был известен только по описанию из Британской Колумбии (провинция Канады). Все последующие исследования, включая определительные ключи, основывались исключительно на тех первых данных. Теперь выяснилось, что Thalassosmittia marina — амфипацифический вид, обитающий по обе стороны Тихого океана.

Thalassosmittia marina — небольшой темно-коричневый комар длиной всего 2,3–2,6 миллиметра. Он отличается от всех других видов рода особенным строением: у самцов на гоностилусе нет мегасеты — крупной концевой щетинки, которая есть у остальных представителей рода. Вместо этого гоностилус имеет форму широкой лопасти, густо покрытой микроскопическими волосками. Еще одна особенность — слабо развитые нижние вольселлы в виде округлых подушечек с короткими щетинками. У самцов также редуцирована антенная щеточка, которая у большинства комаров пышная и хорошо заметная.

Камчатские экземпляры ученые исследовали с применением современных методов молекулярной биологии. ДНК-анализ показал, что образцы с Камчатки и из Британской Колумбии действительно принадлежат к одному виду, хотя между популяциями есть небольшие различия. Камчатские комары чуть крупнее канадских — длина тела 2,3–2,6 мм против 2,0–2,3 мм, и крылья длиннее — 2,32–2,52 мм против 1,5–1,91 мм. У камчатских особей антенны состоят из 12 или 13 члеников, тогда как у канадских — только из 12.

«Оригинальное описание 1928 года оказалось недостаточно информативным для современных исследований. Мы провели детальное переописание вида на современном уровне с использованием ДНК-баркодирования. Это позволило не только подтвердить видовую принадлежность камчатских находок, но и создать надежную молекулярную базу для дальнейших исследований», — рассказал ученый-энтомолог, один из авторов находки Александр Семенченко.

Обнаружение Thalassosmittia marina стало первым для России. Морские хирономиды встречаются в прибрежных зонах по всему миру, но на Дальнем Востоке их изучение только начинается.

Работа выполнена в рамках Межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. Программу реализуют 11 научных и образовательных организаций под координацией Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга.

Ранее российским биологам удалось разрешить давний спор о происхождении двух древних видов.