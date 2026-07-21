Российским биологам удалось разрешить давний спор о происхождении двух древних видов

Ученые Красноярского и Иркутского научных центров СО РАН с помощью генетического анализа разрешили давний спор о происхождении крошечных рачков, одновременно обитающих в Сибири и Северной Америке. Оказалось, что их предки были морскими существами и разошлись как виды задолго до появления человека. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе КНЦ СО РАН.

Ледниковые реликты — это виды, сохранившиеся с эпохи древних оледенений, когда условия в их нынешних ареалах были совершенно иными. К ним относятся веслоногие рачки рода Senecella — микроскопические планктонные организмы длиной около миллиметра. Их находят в двух далеких регионах: в пресноводных озерах Северной Америки (вид Senecella calanoides) и в устьях сибирских рек, впадающих в Карское море и море Лаптевых (вид Senecella siberica). Долгое время биологи не могли решить: это два самостоятельных вида или две формы одного?

Ученые сравнили участки ДНК, которые используются как «штрихкод» для различения близких видов. Сибирские образцы взяли из озера Собачье в Норильском районе и из Обской губы, американские — из озера Шамплейн в штате Вермонт. Различия в ДНК соответствуют уровню самостоятельных видов: ветви разошлись от 2,5 до 7,1 миллиона лет назад — когда арктические моря неоднократно наступали на сушу и отступали.

«Полученные данные не только проясняют эволюционную историю реликтов, но и важны для понимания того, как арктические экосистемы реагируют на изменения климата. Реликтовые виды — живые свидетели прошлых событий, и их генетика отражает историю целых регионов», — рассказала Ольга Дубовская, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН, профессор Сибирского федерального университета.

Косвенным доказательством морского происхождения служит биохимия: в отличие от большинства пресноводных рачков, Senecella накапливают липиды, типичные для морских организмов. В норильских озерах сегодня живут существа, чьи предки бороздили арктические моря.

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