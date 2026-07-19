Химик объяснил, почему просроченная бытовая химия перестает работать

Срок годности бытовой химии многие воспринимают как формальность. Если средство сохранило цвет и запах, его продолжают использовать спустя годы после даты на упаковке. Но химический состав меняется, рассказал «Газете.Ru» Андрей Дорохов, кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА.

Чистящие средства — сложные смеси ПАВ, растворителей, отбеливателей и консервантов. В процессе хранения вещества разрушаются или вступают в реакции. В результате средство очищает хуже, чем предусмотрено производителем.

Наиболее заметно это у средств с активным хлором или кислородом. Гипохлорит натрия (в отбеливателях и дезинфектантах) постепенно разлагается даже в закрытой упаковке. Скорость растет при хранении в тепле или на солнце.

«Просроченный отбеливатель обычно не становится опаснее, но его дезинфицирующий эффект снижается», — поясняет Дорохов.

Средства на основе перекисных соединений тоже теряют активный кислород со временем — работают менее эффективно.

Жидкости для посуды, универсальные чистящие и стиральные средства сохраняют свойства дольше. Но при длительном хранении могут появляться осадок, расслоение или изменение вязкости — признаки изменения состава.

Условия хранения критичны. Тепло, прямой свет и высокая влажность ускоряют химические процессы. Средство, хранившееся в прохладном темном месте, остается эффективнее, чем то, что стояло у батареи.

Если у средства резкий нехарактерный запах, изменился цвет или консистенция, появился осадок или нарушена герметичность — от использования лучше отказаться. При работе с отбеливателями и средствами для прочистки труб используйте перчатки и не смешивайте их между собой. Даже непросроченные средства могут вызывать раздражение при неправильном применении.

«Бытовая химия — это химия, независимо от срока годности. Соблюдайте рекомендации производителя и не рискуйте», — резюмирует Дорохов.

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