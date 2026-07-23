Ученый назвал главные плюсы и минусы использования электромобилей в России

Электромобили уже появляются на российских дорогах, однако массового перехода на них не происходит. Доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха, кандидат экономических наук Сергей Пестриков объяснил, почему выбор в пользу электрокара зависит от конкретных условий эксплуатации. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Среди преимуществ Пестриков выделяет пять ключевых. Во-первых, низкий центр тяжести: батарея весом 300–500 кг расположена в днище между осями, что дает стабильное сцепление с дорогой и снижает риск заноса. Во-вторых, рекуперация: при торможении мотор переходит в режим генератора, возвращая до 30% заряда в городском режиме. В-третьих, дешевле в обслуживании — около 6 тысяч рублей против 12 у бензинового аналога. В-четвертых, мгновенный запуск в мороз: электромотор работает при –40 °C без прогрева. Наконец, тишина: уровень шума в салоне сопоставим с тихим разговором, а пик внимания водителя приходится именно на 55 дБ, что совпадает с типичными показателями электрокаров.

Минусы, по словам эксперта, почти все связаны с батареей. Утилизация аккумулятора требует сложных химических процессов: кадмий, свинец и соединения кобальта не разлагаются и проникают в почву и воду. Запас хода составляет 350–400 км против 700–1000 у бензиновых и более 1200 км у дизельных автомобилей, а на трассе, в отличие от города, рекуперация почти не работает.

«При переходе с 50 до 120 км/ч пробег сокращается на 45–56%, тогда как у машин с ДВС в тех же условиях потери составляют около 9%», — пояснил Пестриков. При морозе –20 °C реальный пробег падает вдвое, а время зарядки вырастает с 30 до 60 минут. Замена батареи обходится в 70–80% стоимости нового автомобиля.

«Электромобиль — это не универсальный аналог бензиновой машины, а транспортное средство со своими четкими сценариями. В городе он дает ощутимые преимущества, но за пределами мегаполиса его слабые стороны становятся заметны», — резюмировал ученый.

Ранее нобелевский лауреат назвал технологии, которые, по его прогнозу, в ближайшем будущем обгонят искусственный интеллект по экономическому вкладу.