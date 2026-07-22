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Сколько дыни можно съесть за раз, рассказал врач

Врач Белоусов: за раз можно съесть около 200-400 граммов дыни
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Оптимальная порция для здорового взрослого человека — около 200–400 граммов за один раз, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Оптимальная порция для здорового взрослого человека — около 200–400 граммов за один раз. Дыня хорошо насыщает, содержит калий, витамин С и другие полезные вещества, но большое количество может вызвать проблемы с пищеварением. Особенно если есть ее сразу после плотного приема пищи или сочетать с большим количеством других сладких продуктов», — сообщил врач.

Переедание дыни опасно нарушением работы желудочно-кишечного тракта, набором лишних калорий, повышенной нагрузкой на почки и аллергией.

«Людям с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью, склонностью к отекам и некоторыми нарушениями обмена веществ необходимо соблюдать осторожность. Кроме того, хотя ягоды, арбуз и дыня считаются полезными, они не являются «нулевыми» продуктами. Если ежедневно есть большие порции сладких фруктов, особенно вместе с другими десертами, это может привести к превышению калорийности рациона», — объяснил доктор.

Белоусов советует распределять порции в течение дня, а не съедать половину дыни или арбуза за один раз. Оптимальный вариант — добавлять эти фрукты к завтраку, перекусу или использовать как часть сбалансированного приема пищи.

«Главный принцип прост: ягоды, арбуз и дыня могут быть частью здорового летнего рациона, но польза сохраняется именно при умеренности. Даже самый полезный продукт при чрезмерном употреблении способен превратиться из источника витаминов в причину неприятных симптомов», — заключил врач.

Ранее врач рассказал, сколько арбуза можно съесть за раз.

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