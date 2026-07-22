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Какие лекарства нельзя принимать одновременно, рассказал фармэксперт

Фармэксперт Милованова: вместе нельзя принимать НПВС и лекарства, разжижающие кровь
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Одновременный прием двух и более лекарств может привести к взаимному усилению или ослаблению эффекта, а также к повреждению печени, почек или сердца. Так, например, вместе нельзя принимать антикоагулянты (варфарин) и нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, диклофенак, кеторолак), сообщила «Газете.Ru» фармэксперт, директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

«Первая группа — антикоагулянты (варфарин) и нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, диклофенак, кеторолак). Антикоагулянты подавляют образование сгустка, а НПВП повреждают слизистую желудка и снижают функцию тромбоцитов. Совместный прием многократно повышает риск желудочно-кишечного и внутричерепного кровотечения. Комбинация противопоказана. Вторая — ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл) вместе с калийсберегающими диуретиками (спиронолактон) и препаратами калия (панангин). Все три компонента повышают калий в крови, что приводит к гиперкалиемии — концентрации выше 6,5 ммоль/л. Состояние проявляется мышечной слабостью, брадикардией и остановкой сердца. Совместный прием противопоказан», — заметила Милованова.

Третья группа — дигоксин и петлевые диуретики (фуросемид) без контроля калия в крови. Диуретики вызывают гипокалиемию, на фоне которой дигоксин становится токсичным. Развивается дигиталисная интоксикация: тошнота, нарушения зрения, желудочковые аритмии, остановка сердца. Совместный прием допускается только при регулярном контроле калия.

«Четвертая — статины (аторвастатин, симвастатин) и макролиды (кларитромицин, эритромицин) либо противогрибковые азолы (итраконазол). Препараты конкурируют за фермент печени CYP3A4, концентрация статина возрастает в 3–5 раз. Это ведет к рабдомиолизу — разрушению мышц, острой почечной недостаточности. Комбинация противопоказана. Пятая — антидепрессанты из группы СИОЗС (флуоксетин, сертралин) и препараты от мигрени — триптаны (суматриптан). Совместное применение вызывает серотониновый синдром: гипертермия до 40°C, спутанность сознания, судороги. Одновременный прием не рекомендуется», — заключила эксперт.

Чтобы проверить совместимость лекарств, нужно изучить раздел «Взаимодействие» в официальной инструкции к препарату (доступно в Государственном реестре лекарственных средств Минздрава России), обратиться к провизору в аптечной организации, предоставив список всех принимаемых препаратов или использовать справочник «Регистр лекарственных средств России».

Ранее сообщалось, что у курящих людей прием обезболивающих может вызвать кровотечение в желудке.

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