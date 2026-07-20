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Наука

У курящих людей прием обезболивающих может вызвать кровотечение в желудке

Фармэксперт Милованова: обезболивающие чаще вызывают кровотечение в ЖКТ у курящих
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Прием нестероидных противовоспалительных средств (ибупрофен, диклофенак) — у курящих чаще возникают желудочные кровотечения, так как табачный дым сам по себе повреждает слизистую желудка, рассказала «Газете.Ru» фармэксперт и директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

«Иногда врачам приходится увеличивать дозировку препаратов для курящих пациентов, чтобы добиться нужного лечебного эффекта из-за того, что никотин и другие вещества ухудшают действие многих лекарств. Более высокая доза, в свою очередь, связана с большим риском возникновения побочных эффектов. Кроме того, курение само по себе повреждает органы, что может усугубить негативное влияние лекарств», — объяснила специалист.

Например, по словам Миловановой, применение гормональных контрацептивов у курящей женщины старше 35 лет — эта комбинация значительно повышает риск инфаркта и инсульта.

«А прием нестероидных противовоспалительных средств (ибупрофен, диклофенак) — у курящих чаще возникают желудочные кровотечения, так как табачный дым сам по себе повреждает слизистую желудка. Именно поэтому отказ от курения целесообразен в любом возрасте и на любой стадии заболевания — он упрощает терапию, делает ее более предсказуемой и позволяет легче переносить лечение», — заключила специалист.

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