Названа диета для здорового старения и похудения без потери мышц

Диета с преобладанием растительной пищи и рыбы с ограниченным количеством другого животного белка может помогать снижать жировую массу без потери мышц и одновременно способствовать более здоровому старению. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Исследователи сравнили несколько типов питания у пожилых мышей, включая западную диету с высоким содержанием сахара и жиров, кетодиету и так называемую «диету долголетия». Последняя была основана преимущественно на растительных продуктах, содержала небольшое количество белка и была бедна метионином — незаменимой аминокислотой, которая в больших количествах содержится в мясе, яйцах и молочных продуктах.

Мыши на таком рационе жили дольше без выраженных возрастных нарушений, реже сталкивались со старческой хрупкостью и имели меньше жировой ткани. При этом они потребляли столько же или даже больше калорий, чем животные из других групп, но теряли именно жир, сохраняя мышечную массу.

Ученые полагают, что ключевую роль играет не общее количество белка, а соотношение отдельных аминокислот в рационе. Метионин необходим организму для синтеза белков и многих обменных процессов, однако его избыток, по данным ряда исследований, может быть связан с ускорением старения и нарушениями обмена веществ.

Авторы также проанализировали данные более 200 тысяч человек. Выяснилось, что люди, потреблявшие больше животного белка, чаще страдали ожирением и примерно в два раза чаще сталкивались с диабетом второго типа по сравнению с теми, чей рацион был преимущественно растительным.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты не доказывают прямую причинно-следственную связь. Тем не менее работа указывает на возможную пользу питания, основанного на растительной пище, умеренном потреблении животного белка и более сбалансированном аминокислотном составе рациона для поддержания здоровья и долголетия.

Ранее ученый заявил, что действующие нормы белка рассчитаны на выживание, а не на укрепление здоровья.