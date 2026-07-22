Россиянам посоветовали не бронировать никаких экскурсий для хорошего отпуска

Многие приезжают после отпуска с чувством усталости из-за синдрома отличника: это явление, когда человек переносит свою привычку делать все на отлично из офиса в пляжную зону. В итоге отпуск планируется по часам, а человек не отдыхает, а только больше устает, рассказала «Газете.Ru» Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА

«В основе этого синдрома лежит страх потерянного времени или FOMO (синдром упущенной выгоды). В отпуске он обостряется до предела: «Я здесь всего 10 дней, я обязан увидеть все, что можно, иначе деньги потрачены зря!» Мозг воспринимает отпуск как проект с дедлайном, где результатом является количество «галочек» в списке дел. А вот такие понятия, как релаксация, сон, просто «ничегонеделание», этот проект не предусматривает. В итоге вы не лечите стресс, а нарабатываете новый — от бесконечной спешки, очередей и необходимости постоянно принимать решения», — сообщила Шпагина.

По словам психолога, единственный вариант решения проблемы — отказ от перфекционизма в отдыхе.

«Заранее перед поездкой выберите не три, а максимум одну-две ключевых активности, которые для вас действительно важны. Например, один музей, который вы хотите посетить, или одна экскурсия. Все остальное время сознательно отдайте под спонтанность. Техника «неделя без брони» работает отлично. Вы бронируете только перелет и жилье. Все остальное — рестораны, прогулки, спонтанные поездки — решается на месте, по настроению. Это возвращает вам контроль над временем. Вы перестаете быть заложником своего же расписания и начинаете жить в моменте», — заметила специалист.

Ранее психолог дала совет, как отдыхать без чувства вины за «ничегонеделание».