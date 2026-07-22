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Наука

Физики нашли решение одного из главных парадоксов устройства Вселенной

PRD: расширение пространства локально снижает хаос во Вселенной
NASA

Физики-теоретики предложили новый взгляд на гравитацию, который объясняет один из самых глубоких парадоксов космологии: почему Вселенная становится все более структурированной, хотя законы термодинамики требуют неуклонного роста хаоса. Исследование опубликовано в журнале Physical Review D.

Второй закон термодинамики гласит: в замкнутой системе энтропия — мера беспорядка — всегда возрастает. Вселенная в целом движется к равновесию и однородности. Однако на практике мы видим обратное: из первоначально почти однородного облака вещества возникли галактики, звезды, планеты и жизнь. Это кажущееся противоречие давно беспокоит физиков.

Авторы новой работы показали, что ключ к разгадке — в расширении самого пространства. Когда Вселенная расширяется, она постоянно создает «новое место» — объем, в котором вещество может организоваться в структуры, не нарушая глобального роста энтропии. Иными словами, локальный порядок — звезды, планеты, биосферы — возможен именно потому, что суммарный объем Вселенной растет быстрее, чем она успевает «перемешаться».

В рамках новой теории гравитация рассматривается не просто как искривление пространства-времени по Эйнштейну, а как движущая сила, обеспечивающая эту структуризацию. Гравитация собирает вещество в сгустки, понижая локальную энтропию за счет увеличения ее в остальном пространстве — в виде излучения и тепла. Расширение Вселенной служит «буфером», без которого этот процесс был бы невозможен.

Авторы подчеркивают, что их подход не противоречит общей теории относительности, а надстраивается над ней. По мнению ученых, этот фреймворк может оказаться полезным в поисках единой квантовой теории гравитации — одной из главных нерешённых задач современной теоретической физики.

Ранее была разгадана 40-летняя загадка таинственного объекта, возвышающегося над Млечным Путем.

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