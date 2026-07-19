Ученые разгадали 40-летнюю загадку объекта, возвышающегося над Млечным Путем

A&A: загадочная «лопасть» Млечного Пути оказалась вовсе не тем, чем считали

Астрономы выяснили природу загадочного объекта, который почти 40 лет считался гигантской структурой, поднимающейся над центром Млечного Пути. Оказалось, что знаменитая Центральная доля Галактики (Galactic Center Lobe, GCL) вовсе не связана с ядром нашей галактики и находится значительно ближе к Земле. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

С момента открытия в 1980-х годах ученые спорили о происхождении GCL. Одни считали ее следом древнего выброса сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, другие связывали объект со взрывами сверхновых. Из-за множества противоречивых гипотез астрономы даже называли его «тестом Роршаха для галактической астрофизики».

Однако новое исследование показало, что загадочная структура вовсе не находится в центре галактики. Используя данные обзора SDSS-V Local Volume Mapper, ученые обнаружили, что объект расположен примерно в 6520 световых годах от Земли, а не в 26 тысячах световых лет, как считалось ранее.

Кроме того, GCL оказался не гигантской «долей», а замкнутой петлей диаметром около 115 световых лет. Ранее нижняя часть структуры была скрыта пылью и сливалась с фоном Млечного Пути, создавая иллюзию открытой гигантской лопасти. Новые наблюдения в линиях излучения ионизированной серы позволили увидеть объект целиком.

По мнению исследователей, петля представляет собой огромный пузырь из водородного газа, сформированный активностью массивных звезд. Вероятно, предыдущие поколения светил взорвались как сверхновые, создав полость в межзвездной среде, а последующее поколение звезд осветило окружающий газ мощным ультрафиолетовым излучением.

«Открытие не только разрешило одну из самых давних загадок Млечного Пути, но и показало, насколько обманчивыми могут быть наблюдения даже хорошо изученных областей нашей галактики», – уточнили ученые.

Ранее была найдена граница Млечного Пути, где новые звезды практически не рождаются.