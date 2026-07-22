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Наука

Названо природное вещество, повышающие эффективность вакцинации у пожилых людей

Aging Cell: спермидин повышает эффективность вакцинации у пожилых людей
Global Look Press

Международная команда ученых выяснила, что природное соединение спермидин, содержащееся в грибах, выдержанных сырах и ростках пшеницы, повышает эффективность вакцинации у пожилых людей. Оно тормозит биологическое старение иммунных клеток — и тем самым возвращает им способность реагировать на прививки. Работа опубликована в журнале Aging Cell.

Иммунное старение — постепенное снижение функций иммунной системы с возрастом. С годами иммунные клетки накапливают «поломки», хуже реагируют на новые угрозы и слабее запоминают патогены. Именно поэтому пожилые люди тяжелее переносят инфекции и слабее отвечают на вакцинацию: прививки вырабатывают у них меньше антител и более короткий иммунитет.

Спермидин — полиамин, органическая молекула, присутствующая в клетках всех живых организмов. Главный механизм её действия — активация аутофагии: процесса, при котором клетка «переваривает» собственные повреждённые компоненты и обновляется. Аутофагия снижается с возрастом, и именно её угасание во многом объясняет накопление клеточного «мусора» и потерю функций.

В клиническом исследовании участники старше 65 лет получали добавки со спермидином в течение нескольких недель до прививки от гриппа. В группе, принимавшей спермидин, уровень защитных антител после вакцинации был значительно выше, а иммунные Т-клетки демонстрировали признаки более молодого функционального состояния.

Авторы считают спермидин перспективным геропротектором — веществом, замедляющим связанное с возрастом угасание функций организма. В отличие от многих экспериментальных препаратов против старения, спермидин уже присутствует в обычных продуктах питания, что упрощает путь к практическому применению у широкой аудитории.

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