Назван самый ранний скрытый признак старения кожи

Ученые из Университета Хиросимы выяснили, что старение кожи начинается значительно раньше появления морщин и других видимых изменений. Исследование показало: первые признаки разрушения возникают на молекулярном уровне в структуре коллагена, когда сама кожа еще выглядит здоровой. Результаты опубликованы в журнале ACS Nano.

Коллаген образует своеобразный каркас кожи, отвечающий за ее прочность и упругость. До сих пор считалось, что оценить его состояние можно по истончению и разрушению волокон, заметных под микроскопом. Однако японские исследователи обнаружили, что внутренняя организация коллагена начинает нарушаться задолго до появления этих признаков.

Для этого ученые использовали сочетание современных методов оптической визуализации и хирооптической спектроскопии, которые позволили одновременно оценить количество коллагена и его пространственную организацию. Оказалось, что ткани могут сохранять нормальное содержание коллагена, но при этом уже терять правильную молекулярную структуру, необходимую для выполнения его функций.

По словам авторов, традиционные методы позволяют увидеть лишь сами «кирпичики» коллагенового каркаса, но не замечают изменений в том, как они организованы между собой. Именно эта скрытая перестройка может быть первым этапом старения кожи.

Исследователи считают, что открытие поможет по-новому взглянуть на процессы возрастных изменений. В перспективе разработанный подход может стать основой для ранней диагностики старения тканей, оценки эффективности антивозрастной терапии, а также использоваться в исследованиях заживления ран и создании новых биоматериалов.

При этом авторы подчеркивают, что речь пока идет о фундаментальном исследовании. Прежде чем технология сможет применяться в медицине и косметологии, ее эффективность необходимо подтвердить в дальнейших работах.

Ранее был раскрыт главный механизм старения организма.