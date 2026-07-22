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Наука

Найден необычный способ продления свежести продуктов с помощью тыквы

FRI: квантовые точки из тыквенной кожуры сохраняют помидоры свежими 20 дней
ricardo.miyajima/Shutterstock/FOTODOM

Ученые разработали биоразлагаемую пищевую упаковку на основе тыквенных отходов — она не только не уступает пластику, но и активнее подавляет рост плесени. Помидоры в такой упаковке оставались свежими вдвое дольше. Исследование опубликовано в журнале Food Research International (FRI).

Ключевым компонентом новой упаковки стали квантовые точки — наноразмерные частицы, полученные из кожуры тыквы. Квантовые точки — это полупроводниковые кристаллы диаметром в несколько нанометров; из-за своего миниатюрного размера они проявляют особые оптические и химические свойства. В данном случае их получали из растительных отходов с помощью гидротермального метода: тыквенную кожуру обрабатывали горячей водой под давлением, что и приводило к образованию наночастиц.

Полученные квантовые точки добавляли в биополимерную пленку на основе крахмала. В сравнительных испытаниях такая пленка продемонстрировала выраженные антимикробные свойства: рост плесени и бактерий на поверхности упакованных продуктов подавлялся заметно лучше, чем при использовании обычного полиэтилена.

Помидоры черри в экспериментальной упаковке оставались свежими и не плесневели в течение 20 дней, тогда как в стандартной пленке портились уже через десять. При этом упаковка полностью разлагается в окружающей среде, в отличие от нефтехимического пластика.

Авторы подчеркивают двойную выгоду разработки: она одновременно решает проблему пищевых отходов — кожура тыквы, которая обычно выбрасывается на производстве, превращается в ценное сырьё — и снижает нагрузку пластикового мусора на экосистемы. По оценкам исследователей, метод можно масштабировать без сложного оборудования.

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