Названа пищевая добавка, способная вызвать воспаление толстой кишки

PLOS: пищевая добавка в мороженом и хлебе может вызвать воспаление толстой кишки

Ученые Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия) выяснили, что длительное употребление ксантановой камеди — одной из самых распространенных пищевых добавок — может вызывать воспаление толстой кишки, нарушать работу кишечного барьера и изменять состав микрофлоры. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Ксантановая камедь широко используется в пищевой промышленности в качестве загустителя и стабилизатора. Ее добавляют в мороженое, йогурты, соусы, выпечку, безглютеновые продукты, протеиновые коктейли и специальные напитки для людей с нарушением глотания.

В эксперименте крысы ежедневно получали ксантановую камедь в течение 10 недель. Анализ показал, что у животных развилось воспаление кишечника, повысилась проницаемость кишечного барьера и изменился баланс микробиоты.

По словам авторов, добавка усиливала выработку белка клаудина-2, который регулирует проницаемость стенок кишечника. Это сопровождалось ростом уровня воспалительных маркеров, в том числе цитокинов IL-1β и TNF-α, а также увеличением числа иммунных клеток в тканях толстой кишки. Кроме того, у животных выросло количество бактерий, связанных с воспалительными процессами.

Исследователи подчеркивают, что речь идет не о полном отказе от ксантановой камеди. По их словам, пока нет доказательств, что периодическое употребление небольших количеств опасно для человека. Однако регулярное ежедневное потребление может иметь накопительный эффект, поэтому необходимы клинические исследования с участием людей.

Авторы отмечают, что результаты также помогают объяснить случаи некротизирующего энтероколита у недоношенных детей в США, которые ранее связывали с использованием смесей, загущенных ксантановой камедью. После этих случаев Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило применять такую добавку в питании недоношенных младенцев и рекомендует не использовать ее для детей раннего возраста.

Ранее была названа операция, нарушающая работу кишечника на 12 лет.