В НАСА рассказали, сколько США потратят на отправку к Марсу аппарата с ядерной установкой

США планируют потратить порядка $2,1 млрд на создание и отправку к Марсу в конце 2028 года аппарата SR-1 (Space Reactor-1) Freedom с ядерной силовой установкой. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель НАСА Джен Уиттри.

Он отметила, что в управлении считают данный проект важным шагом на пути к созданию ядерных систем. Они позволят американской стороне действовать дальше за пределами низкой околоземной орбиты, дольше и эффективнее.

Уиттри добавила, что при создании аппарата будут применять уже имеющиеся разработки, например, электродвигательный модуль PPE (Power and Propulsion Element).

В марте НАСА анонсировало то, чего от агентства ждали больше полувека, — полет ядерного корабля на Марс. Старт запланирован не на далекое будущее, а на конец 2028 года, причем все необходимые для этого технологии уже готовы, а некоторые уже воплощены в металле. Ядерный корабль сбросит на Марс груз из трех вертолетов, которые будут искать в грунте воду с помощью радаров, а сам продолжит исследовательский полет по Солнечной системе. О том, действительно ли НАСА решилось на технологический прорыв и в чем смысл ядерной марсианской миссии, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как гравитация на Марсе повлияет на людей.