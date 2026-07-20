Биологи запустили у мышей древний механизм отращивания конечностей

Регенерация утраченных конечностей у млекопитающих может оказаться не такой недостижимой, как считалось. Ученые из Texas A&M University показали, что у мышей можно частично запустить древние механизмы восстановления тканей, характерные для животных, способных заново отращивать конечности. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications (NatCom).

После травмы организм млекопитающих обычно быстро закрывает рану, формируя рубец. Такой механизм защищает от инфекции, но не позволяет восстановить утраченные ткани. У животных, способных к регенерации, вместо рубцевания образуется бластема — скопление клеток, из которого развивается новая конечность.

В эксперименте исследователи нанесли на ампутированные пальцы мышей белок FGF2, который стимулировал образование ткани, напоминающей бластему. Однако этого оказалось недостаточно для полноценного восстановления.

Затем ученые добавили белок BMP2, отвечающий за рост костной ткани. После этого в месте повреждения начали формироваться фрагменты кости, а также связок и сухожилий. Хотя полностью восстановить палец не удалось, результаты показали, что у млекопитающих сохранились элементы регенерационного механизма.

Авторы подчеркивают, что речь пока не идет о возможности заново отращивать конечности человеку. Тем не менее даже частичное подавление рубцевания и запуск естественных программ восстановления тканей могут значительно улучшить лечение тяжелых травм, ампутаций и сложных переломов.

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