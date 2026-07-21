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Наука

Стали известны различия в ритме жизни жителей разных городов России

Platforma: жители Дальнего Востока начинают день на два часа раньше москвичей по выходным
Collection Maykova/Shutterstock/FOTODOM

Технологическая компания Platforma проанализировала суточную потребительскую активность в 156 российских городах с населением более 100 тысяч человек. Оказалось, что ритм жизни заметно меняется с запада на восток, а масштаб города определяет, насколько поздно вечером горожане остаются активными. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

В основе исследования — обезличенные POS-транзакции с интервалом фиксации 15 минут за период с июня 2025 по июнь 2026 года. Покупки служат косвенным индикатором: они отражают, когда люди выходят из дома, обедают, возвращаются вечером и проводят свободное время.

Первая закономерность: жители восточных регионов начинают повседневную активность раньше, чем жители европейской части страны. Разрыв сохраняется как в будни, так и в выходные — в субботу и воскресенье разница во времени пиковых покупок между регионами превышает два часа.

«Наш анализ показывает, что различия между российскими городами наиболее заметны не в рабочее время, а в часы, когда люди свободнее распоряжаются своим днем. Именно покупки в выходные оказались наиболее чувствительным индикатором городского ритма», — отметили аналитики Platforma .

Вторая закономерность связана с масштабом города: вечерняя активность смещается тем позже, чем больше население. Москва демонстрирует самое позднее время пикового спроса по выходным среди всех исследованных агломераций.

Самой устойчивой характеристикой оказалось обеденное время. Пик дневной активности во всех 156 городах совпадает с точностью до получаса — от 11:48 до 12:17. Это свидетельствует о высокой унифицированности рабочих практик по всей стране вне зависимости от часового пояса.

Исследователи подчеркивают, что данные отражают именно потребительскую активность и не измеряют напрямую режим сна или длину рабочего дня. Тем не менее покупки оказались достаточно точным косвенным показателем суточного ритма городской жизни.

Ранее ученые выяснили, что темп современной жизни заставляет мозг работать на пределе своих возможностей.

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