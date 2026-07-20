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Наука

Современная жизнь заставляет мозг работать на пределе возможностей, выяснили ученые

Behavioral Sciences: современная жизнь перегружает мозг сверх эволюционного предела
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Человеческий мозг формировался для жизни в небольшом племени, а не для бесконечной ленты соцсетей и ежедневного «поликризиса». Ученые из Сингапура объяснили, почему это несоответствие порождает эпидемию тревоги и выгорания. Работа опубликована в журнале Behavioral Sciences.

Суть гипотезы проста: человеческий мозг формировался сотни тысяч лет в условиях небольших групп, где угрозы были физическими и хорошо различимыми, а конкуренция не выходила за пределы знакомого окружения. За последние 200 лет среда изменилась кардинально — мозг остался прежним. Экологический психолог Сара Чан из Сингапурского университета технологии и дизайна и исследовательский психолог Хосе Йонг из Университета Джеймса Кука в Сингапуре называют это явление SEMCH — Social Evolutionary Mismatch and Competition Hypothesis (Гипотеза социального эволюционного несоответствия и конкуренции).

Главный триггер — социальное сравнение. До появления интернета человек сравнивал себя с несколькими десятками знакомых. Сегодня он непрерывно меряется успехом с тысячами людей в соцсетях, включая знаменитостей и незнакомцев. Мозг воспринимает это как угрозу статусу и реагирует хроническим стрессом. Одновременно действует «поликризис» — одновременное действие климатических, экономических потрясений и стремительного распространения ИИ — и петли обратной связи замыкаются: тревога порождает выгорание, выгорание — экономическую стагнацию, та — новую тревогу.

Авторы не призывают отказываться от технологий. Их главный практический вывод: нужно проектировать города и цифровые платформы так, чтобы они снижали чувство конкуренции, а не усиливали его. Больше зеленых пространств, меньше метрик сравнения. Следующий шаг — полевые эксперименты, которые позволят измерить, насколько среда реально влияет на психологическое благополучие людей.

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