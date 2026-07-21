Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

В России создали систему слежения, которая выявляет вандализм на памятниках

В ГУАП создали умную систему видеослежения, автоматически выявляющую вандализм
ГУАП

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создали умную систему видеонаблюдения, способную автоматически выявлять признаки потенциального вандального поведения в исторических садах и парках Санкт-Петербурга. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ГУАП.

Традиционные системы видеонаблюдения фиксируют происходящее, однако эффективность такого контроля напрямую зависит от человеческого фактора. Оператор физически не способен одновременно анализировать десятки видеопотоков, а многие правонарушения имеют кратковременный характер. В результате значительная часть инцидентов остается незамеченной.

В основе предложенной системы лежит модель YOLOv8s-pose, которая, в отличие от классических детекторов, не только определяет человека (так называемая «ограничивающая рамка человека»), но и координаты ключевых точек его тела — в частности, локтей и кистей. Это позволяет анализировать характер его взаимодействия с охраняемыми объектами. Если кисть находится в заранее размеченной области вертикальной поверхности в течение заданного времени и совершает локальные движения небольшой амплитуды, система интерпретирует это как признак возможного воздействия на объект. Также система может выявлять разбрасывание мусора, порчу клумб и газонов.

Ключевое отличие разработанной системы от классических средств видеонаблюдения — автономность анализа. Она не нуждается в непрерывном участии оператора: обработка видеопотока ведется автоматически, а предупреждение формируется только при выполнении сценарных условий. В перспективе это позволит снизить нагрузку на сотрудников и сократить время реакции на потенциальные инциденты.

Разработка ориентирована в первую очередь на исторические сады и парки Санкт-Петербурга, однако ее архитектура универсальна и может быть адаптирована для любых открытых общественных пространств: музеев под открытым небом, заповедников, дворцово-парковых ансамблей, городских зон отдыха. Важно отметить, что система сама по себе не выполняет правовой квалификации действий человека — ее задача состоит в выделении фрагментов видеопотока, требующих внимания сотрудника.

Ранее сообщалось, что в России создали умный лифт, который сам уведомляет о поломках.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России три очага чумы «живы» до сих пор. Как уберечься туристу без прививок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!