В мозге курильщиков обнаружили неожиданные изменения

Длительное воздействие никотина перестраивает определенные мозговые цепи и резко усиливает мотивацию искать и добывать пищу — не удовольствие от ее употребления, а именно стремление к ней. Это может объяснять, почему курящие люди склонны к навязчивому поведению в других сферах, связанных с вознаграждением. Работа опубликована в журнале Biological Psychiatry (BP).

Нейробиолог Ренан К. Кампос из Университета Бордо с коллегами поили самцов мышей водой с постепенно нарастающими дозами никотина в течение шести недель. После этого животных обучили нажимать на рычаг для получения вкусных гранул, а мотивацию измеряли с помощью прогрессивного теста: с каждой гранулой требуемое число нажатий росло. Мыши, получавшие никотин, нажимали значительно чаще и достигали куда более высоких «точек остановки», чем контрольная группа.

Никотин, имитируя ацетилхолин, со временем вызывает десенсибилизацию никотиновых рецепторов на дофаминовых нейронах вентральной покрышки. В ответ дофаминергическая система компенсаторно усиливает свою активность, создавая среду с гиперактивной мотивацией.

Ученые также проследили путь нарушения вверх по нейронным цепям — к дорзальной уздечке. Трехмерная реконструкция ткани показала физическое ухудшение связи между уздечкой и дорзальной покрышкой: число синаптических контактов резко сократилось, а оставшиеся синапсы уменьшились в размере. Именно этот разрыв снимает ацетилхолиновый «тормоз» на дофаминовые нейроны. Восстановление этой цепи с помощью хемогенетики полностью устраняло избыточное пищевое поведение у никотиновых мышей.

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