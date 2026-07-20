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Наука

Найден способ предсказать болезни сердца за 15 лет до появления симптомов

NatCom: ИИ-анализ крови предсказывает болезни сердца за 15 лет до первых симптомов
Shutterstock

Сердечно-сосудистые болезни уносят около 20 миллионов жизней ежегодно. Стандартные инструменты оценки риска — возраст, давление, курение — не улавливают самых ранних молекулярных изменений, когда профилактика еще может дать максимальный эффект. Исследователи из медицинского факультета Гонконгского университета предложили принципиально иной подход. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Система CardiOmicScore анализирует единственный образец крови с помощью глубокого обучения. Модель оценивает уровень 2920 циркулирующих белков и 168 метаболитов — небольших молекул, отражающих текущий метаболизм организма, — и рассчитывает риск шести заболеваний: ишемической болезни сердца, инсульта, сердечной недостаточности, мерцательной аритмии, болезни периферических артерий и венозной тромбоэмболии.

В отличие от генетических тестов, фиксирующих наследственный риск раз и навсегда, CardiOmicScore отражает текущее состояние здоровья. Тренировки, диета, хроническое воспаление — все это меняет протеомный и метаболомный профиль. Систему обучали на данных UK Biobank — одной из крупнейших биобанковых когорт в мире.

В группах высокого риска модель выявляла повышенную опасность за 15 лет до клинического проявления болезни. По точности CardiOmicScore значительно превзошла полигенные шкалы риска; добавление стандартных клинических данных — пола и возраста — еще повышало качество прогноза.

По словам профессора Чжан Цинпэна, автора разработки, генетика говорит о том, с чего человек стартует, а белки и метаболиты показывают, где он находится прямо сейчас. Авторы рассчитывают превратить CardiOmicScore в рутинный скрининговый инструмент и перевести медицину от лечения уже развившейся болезни к ее предотвращению.

Ранее врач назвал идеальные показатели давления для здоровья сердца.

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