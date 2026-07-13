Врач назвал идеальные показатели давления для здоровья сердца

Врач Абельян: у людей со здоровым сердцем кровяное давление часто ниже 120 на 80

Для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы важно регулярно контролировать артериальное давление и стремиться к показателям ниже 120/80 мм ртутного столба. Об этом заявил кардиолог Хосе Абельян в интервью изданию El Tiempo.

По словам специалиста, у людей с максимально здоровой сердечно-сосудистой системой давление обычно находится ниже отметки 120 на 80. Показатели 140 на 90 и выше уже считаются признаком гипертонии и требуют медицинского внимания.

Однако врач отметил, что риск для сердца начинает расти еще раньше. Даже давление на уровне 120/80 мм рт. ст. не является полностью безопасным с точки зрения долгосрочного здоровья сосудов. При таких значениях вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний в некоторых случаях постепенно увеличивается, особенно если присутствуют другие факторы риска — лишний вес, малоподвижный образ жизни, курение или наследственная предрасположенность.

Абельян подчеркнул, что важна не только сама цифра на тонометре, но и правильность измерения. Ошибки при использовании прибора могут привести к неверной оценке состояния здоровья.

Кардиолог рекомендовал не ориентироваться на первое измерение, так как оно часто бывает выше из-за волнения или адаптации организма к процедуре. Для более точного результата следует сделать несколько замеров подряд в состоянии покоя, а затем учитывать среднее значение последующих показателей.

Специалисты напоминают, что повышенное давление часто развивается незаметно и долго не вызывает выраженных симптомов. При этом постоянная нагрузка на сосуды постепенно повреждает их стенки, увеличивая риск инфаркта, инсульта и других осложнений.

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