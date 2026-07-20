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Наука

Ученые предупредили о неожиданной угрозе для человечества из-за исчезновения цветов

Science: пятая часть эволюционной истории цветковых растений может исчезнуть навсегда
Ksenia Lada/Shutterstock/FOTODOM

Ванильная орхидея, самая маленькая кувшинка в мире и знаменитый трупный цветок — все они оказались под угрозой исчезновения. Более того, под угрозой находится сама эволюционная история, которую эти виды хранят.Международная команда биологов впервые применила метрику EDGE к покрытосеменным растениям и опубликовала результаты в журнале Science.

EDGE сочетает эволюционную уникальность вида — насколько долго он развивался обособленно — с риском его глобального вымирания. Чем выше балл, тем ценнее вид и тем острее угроза.

Из 335 497 известных видов цветковых растений 9945 попали в категорию EDGE. Это около 3% всего видового разнообразия покрытосеменных, и они несут в себе 21,2% всей эволюционной истории группы. Если эти виды исчезнут, невозможно будет восстановить их эволюционный путь длиной в миллионы лет.

Среди EDGE-видов — «медузовое дерево» Medusagyne oppositifolia с Сейшельских островов и Hondurodendron urceolatum, единственный представитель своего рода. Исчезновение каждого такого вида — это не просто потеря одного организма: вместе с ним уходит потенциальный источник новых лекарств, антибиотиков или сельскохозяйственных культур. По расчетам авторов, 75% еще не описанных растений тоже, вероятно, окажутся под угрозой.

«Каждое растение — незаменимый живой элемент, дающий нам воздух и пищу», — подчеркнул ботаник Риккки Гамбс из Зоологического общества Лондона. Исследователи из Кью-Гарденс призывают переориентировать приоритеты охраны природы с харизматичных животных на уязвимые, эволюционно уникальные растения, пока не стало слишком поздно.

Ранее в водах Новой Зеландии обнаружили гигантское живое существо возрастом 400 лет.

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