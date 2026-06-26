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Наука

В водах Новой Зеландии обнаружили гигантское живое существо возрастом 400 лет

THW: в водах Новой Зеландии обнаружен черный коралл возрастом 400 лет
James Bell

В глубинах фьорда Фиордленд в Новой Зеландии ученые обнаружили гигантский черный коралл высотой около 4 метров и шириной 4,5 метра. По оценкам исследователей, его возраст составляет 300–400 лет, а сам организм может быть одним из крупнейших черных кораллов, когда-либо зафиксированных в водах Аотеароа — Новой Зеландии. Об этом сообщает Te Herenga Waka—Victoria University of Wellington (THW).

Профессор морской биологии Университета Виктории Веллингтона Джеймс Белл описал находку как «абсолютно огромную».

«Это самый большой черный коралл, который я видел за 25 лет работы морским биологом. Большинство черных кораллов, встречающихся при погружениях, небольшие, а крупные обычно не превышают двух-трех метров в высоту. Поэтому эта находка была по-настоящему захватывающей», — рассказал он.

Особую ценность находке придает то, что черные кораллы растут очень медленно. Крупные колонии играют ключевую роль в воспроизводстве вида, служа важным источником размножения. «Определение мест обитания крупных кораллов позволит лучше защитить их: люди будут знать, где не следует бросать якоря или опускать ловушки», — отметил Белл.

Ричард Кинси, старший инспектор биоразнообразия Департамента охраны природы Новой Зеландии, был в составе водолазной группы, обнаружившей коралл.

«Увидеть такой огромный коралл, выплывающий из темноты, — это нечто особенное. Я уже почти 20 лет работаю морским инспектором во Фьордленде и редко вижу столь крупные кораллы. Это легко самый большой из тех, что я могу припомнить», — заключил ученый.

Вопреки названию, черный коралл снаружи не выглядит черным: живые полипы белого цвета, а черным является лишь внутренний скелет. Вид охраняется законом Новой Зеландии о дикой природе: его намеренный сбор или повреждение запрещены. Исследователи призвали сообщать о встречах с кораллами высотой более 4 метров для картирования их распространения во фьордах.

Ранее в Амазонии обнаружили паука, который маскируется под «зомби-гриб».

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