Противозачаточные таблетки усиливают переедание, выяснили ученые

Прием гормональных противозачаточных таблеток может усиливать приступы компульсивного переедания у женщин, уже склонных к этому расстройству. К такому выводу пришли исследователи из Техасского университета. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 422 молодые женщины, принимавшие оральные контрацептивы. На протяжении 49 дней участницы ежедневно фиксировали свое питание и отмечали случаи эмоционального переедания — эпизоды, когда они теряли контроль над количеством съеденного в ответ на негативные эмоции.

Анализ показал, что такие приступы чаще происходили в дни приема гормональных («активных») таблеток. В упаковках большинства комбинированных оральных контрацептивов они принимаются в течение трех недель, после чего следуют несколько дней приема таблеток без гормонов.

При этом исследователи подчеркивают, что противозачаточные таблетки не вызывают компульсивное переедание у здоровых женщин. По их данным, гормональные препараты могут лишь усиливать симптомы у тех, кто уже имеет склонность к этому расстройству пищевого поведения.

Авторы отмечают, что полученные результаты могут помочь врачам учитывать особенности пищевого поведения при подборе методов контрацепции. Они также призывают к проведению дополнительных исследований, чтобы лучше понять, как гормональные изменения влияют на аппетит и эмоциональное состояние женщин.

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