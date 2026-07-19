Риск быть пойманным делает картошку фри вкуснее, выяснили ученые

Картошка фри, которую человек тайком берет с чужой тарелки, может казаться значительно вкуснее, чем такая же порция, полученная обычным способом. Это показало исследование, опубликованное в журнале Food Quality and Preference (FQP).

В эксперименте участвовали 120 добровольцев. Всем им предлагали одинаковые порции картофеля фри, но в разных ситуациях. Одни участники получали еду обычным способом, другим ее вручал другой человек как подарок. Третьим нужно было незаметно взять картошку с чужой тарелки. В одной из таких ситуаций риск быть замеченным был минимальным, а в другой рядом находился строгий наблюдатель.

Самые высокие оценки получила картошка, которую участники условно «украли». Особенно вкусной добровольцы сочли порцию, взятую при повышенной вероятности разоблачения. Вкусовые ощущения от такого картофеля оценивали примерно на 40% выше, чем от блюда, полученного разрешенным способом.

Ученые подчеркивают, что свойства продукта во всех случаях были одинаковыми: температура, соленость и степень обжарки не различались. Единственным изменяющимся фактором были эмоции, возникавшие во время получения еды.

Психологи объясняют эффект механизмом «запретного плода»: то, что кажется недоступным или запрещенным, воспринимается как более ценное. Дополнительное удовольствие, вероятно, усиливали чувство риска, возбуждение и легкая вина.

Авторы исследования отмечают, что результаты показывают: восприятие вкуса зависит не только от самого продукта, но и от контекста, в котором человек его получает.

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