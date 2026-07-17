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Наука

У берегов Флориды произошло необычное землетрясение

Daily Mail: у берегов Флориды произошло землетрясение, вызванное взрывом
Uwe Anspach/Global Look Press

У берегов Флориды зафиксировали необычное землетрясение, причиной которого, предположительно, могли быть военные испытания. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 3,9. При этом очаг толчков залегал на глубине 0 км, что означает близкое к поверхности расположение источника активности.

«Зафиксированные в этом инциденте толчки земли более типичны для взрыва, нежели для землетрясения естественного происхождения», — сказал представитель USGS.

По данным журналистов, вероятной причиной произошедшего мог стать экспериментальный взрыв.

Несколькими часами ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло к югу от японского острова Кюсю. Эпицентр толчков находился в море восточнее острова Танэгасима, относящегося к префектуре Кагосима. Очаг залегал на глубине 40 км. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее в Венесуэле из-за сильнейших за 100 лет землетрясений дома лишились почти 18 тыс. человек.

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