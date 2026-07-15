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Наука

Обычная приправа оказалась защитником суставов от разрушения

Nutrients: куркумин с витамином D замедляет разрушение суставного хряща
Joachim Schlosser

Ученые из Национального медицинского университета обороны Тайваня установили, что сочетание куркумина — активного вещества куркумы — и витамина D способно значительно замедлять разрушение суставного хряща при остеоартрите. Наиболее выраженный защитный эффект исследователи наблюдали при совместном применении этих веществ. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Исследование проводилось на 30 крысах с экспериментально вызванным остеоартритом коленного сустава. В течение 12 недель животные получали витамин D, куркумин, их комбинацию или не получали дополнительного лечения. Затем ученые оценили степень отека сустава, способность крыс опираться на поврежденную конечность, состояние хрящевой ткани и уровень воспаления.

Оказалось, что и витамин D, и куркумин по отдельности уменьшали отек, снижали болевые проявления и замедляли разрушение суставного хряща. Однако максимальный эффект был достигнут при их совместном применении. У животных, получавших комбинацию веществ, толщина хряща почти соответствовала показателям здоровых крыс, а степень его повреждения оказалась примерно в три раза ниже, чем у животных без лечения.

Кроме того, комбинация витамина D и куркумина снижала уровень провоспалительных молекул TNF-α, IL-1β и MCP-1, а также усиливала работу антиоксидантной системы организма, которая защищает ткани от окислительного стресса.

По мнению авторов работы, совместное применение витамина D и куркумина помогает одновременно подавлять воспаление и уменьшать окислительное повреждение тканей, благодаря чему замедляется развитие остеоартрита. При этом исследователи подчеркивают, что результаты пока получены только в эксперименте на животных, поэтому для подтверждения эффективности такого подхода у людей необходимы клинические исследования.

Ранее ученые выяснили, что куркумин снижает риск повреждений сосудов при диабете.

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