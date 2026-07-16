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Наука

Пыль из Сахары загрязнила Британию и создала риск «кровавого дождя»

Nature: пыль из Сахары загрязнила Британию на 50% и создала риск красного дождя
VTV

Пыль из Сахары за десять лет увеличила загрязнение воздуха в Великобритании на 50% и повысила вероятность так называемых «кровавых дождей».К такому выводу пришли ученые из Института Пауля Шеррера, результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи с помощью искусственного интеллекта проанализировали более 18,5 тысячи ежедневных измерений содержания минеральной пыли в воздухе, собранных в 103 городских и сельских районах Европы с 2012 по 2021 год. Оказалось, что концентрация пустынной пыли на большей части континента неуклонно росла. В Великобритании этот показатель увеличился как минимум на 50%.

По словам авторов работы, причиной стало не увеличение числа пыльных бурь в Сахаре, а рост их интенсивности. Из-за усиления засушливости в Северной Африке ветры переносят в Европу значительно больше песка и минеральных частиц, чем раньше.

Сахарская пыль может преодолевать тысячи километров и достигать Британских островов. Именно она становится причиной характерных оранжевых закатов, мутного неба и «кровавых дождей» — осадков, окрашенных в ржаво-красный цвет из-за примеси пустынной пыли. После таких дождей на автомобилях, окнах и других поверхностях остаются оранжевые следы.

Однако последствия выходят далеко за рамки необычных погодных явлений. Мелкодисперсные частицы способны проникать глубоко в дыхательные пути, вызывая кашель, раздражение глаз, носа и горла, затрудненное дыхание и обострение астмы.

Авторы исследования предупреждают, что по мере усиления изменения климата и дальнейшего опустынивания Северной Африки загрязнение воздуха пустынной пылью будет становиться все более серьезной проблемой для Европы и создавать дополнительные риски для здоровья населения.

Ранее самая засушливая пустыня на Земле оказалась старше, чем ожидалось

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