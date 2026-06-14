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Наука

Самая засушливая пустыня на Земле оказалась старше, чем ожидалось

NatCom: самое засушливое место на Земле оказалось старше, чем ожидалось
imagebroker/Stefan Auth/Global Look Press

Ученые из Кельнского университета обнаружили, что пустыня Атакама — самое засушливое место на Земле за пределами полюсов — могла сформироваться на десятки миллионов лет раньше, чем считалось. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Долгое время геологи связывали возникновение экстремальной засухи в Атакаме с двумя событиями, произошедшими около 23 миллионов лет назад: поднятием Анд, перекрывших поступление влаги с востока, и формированием холодного течения Гумбольдта, которое подавляет выпадение осадков.

Однако анализ кварцевой гальки из центральной части пустыни поставил эту версию под сомнение. Исследователи измерили содержание редкого изотопа неона-21, который накапливается в породах под воздействием космических лучей. Чем дольше камень остается на поверхности без разрушения дождями, потоками воды или оползнями, тем больше такого неона в нем содержится.

Результаты показали, что многие образцы находились на поверхности от 20 до 40 миллионов лет. Некоторые оказались еще древнее — возраст одного из камней достиг почти 62 миллионов лет.

По словам ученых, такие значения указывают на то, что крайне засушливые условия в регионе существовали уже в эоцене — более 34 миллионов лет назад. Это значительно раньше появления современных Анд и течения Гумбольта, которые ранее считались главными причинами формирования пустыни.

Авторы работы предполагают, что ключевую роль могло сыграть глобальное похолодание Земли, начавшееся около 50 миллионов лет назад. По мере снижения температуры планеты изменялись схемы циркуляции атмосферы и распределения осадков, что способствовало расширению засушливых зон по всему миру.

Если выводы подтвердятся, Атакама окажется одной из самых древних пустынь на планете, а ее происхождение будет связано не столько с местной географией, сколько с глобальными климатическими изменениями. Это также делает регион еще более ценным природным аналогом Марса для изучения выживания жизни в условиях экстремальной засухи.

Ранее в пустыне Узбекистана после аномальных ливней появилось огромное озеро.

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