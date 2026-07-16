Стадо одичавших коров захватило остров в Индийском океане

IDR: пять коров за 140 лет стали многотысячным стадом на необитаемом острове

Ученые выяснили, как пять домашних коров, оставленных человеком на необитаемом острове Амстердам в Индийском океане, за 140 лет превратились в многотысячную дикую популяцию. Генетический анализ показал, что выжить в суровых условиях животным помогло необычное сочетание генов европейского скота и азиатских зебу. Об уникальном прецеденте сообщает издание Indian Defence Review (IDR).

Событие начало развиваться в 1871 году, когда французский фермер попытался основать поселение на острове Амстердам, расположенном примерно в 4,5 тысячи километров от Мадагаскара. После неудачи он покинул остров, оставив там пять коров, привезенных с острова Реюньон.

Несмотря на холодный климат, сильные ветра и отсутствие ухода, животные не только выжили, но и быстро размножились. Со временем их численность достигла нескольких тысяч особей. Одичавшее стадо стало доминировать в экосистеме острова, вытесняя местные виды растений и животных.

Проанализировав образцы ДНК, собранные в 1990-х и 2000-х годах, исследователи установили, что около 75% генома животных происходило от европейских пород, близких к джерсейскому скоту, а еще 25% — от зебу, приспособленного к жизни в жарком климате и бедных кормовых условиях. Такое сочетание обеспечило достаточное генетическое разнообразие, чтобы избежать вырождения, несмотря на то что вся популяция произошла всего от пяти животных.

Исследование также опровергло давнюю гипотезу об «островной карликовости». Ранее считалось, что из-за жизни на изолированном острове коровы стали мельче. Однако генетический анализ показал, что они изначально происходили от некрупных пород, поэтому заметного уменьшения размеров не произошло.

История необычной популяции завершилась в 2010 году. Из-за ущерба, который многотысячное стадо наносило уникальной экосистеме острова, включая места гнездования редкого амстердамского альбатроса, французские власти приняли решение полностью ликвидировать одичавших коров. Сегодня ученые продолжают изучать их архивные генетические образцы, чтобы лучше понять, как небольшие популяции способны адаптироваться к экстремальным условиям.

Ранее ученых поразило использование орудий труда коровой.