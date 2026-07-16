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Наука

Врач рассказал, что будет с больным суставом через год без лечения

Врач Семиченков: если год не лечить больной сустав, есть риск атрофии связок
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Часто пациенты с больными суставами предполагают, что боль уйдет сама и ничего не предпринимают. Однако за год такая тактика приведет к атрофии связок, спазму мышц и воспалению, которое может перейти на другой сустав, рассказал «Газете.Ru» врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава Павел Семиченков.

«Хрящ не восстанавливается. Его ресурс конечен, и если он начал истончаться, через год вы потеряете не один миллиметр — вы потеряете год активной жизни. Связки и мышцы, работающие неправильно из-за боли, атрофируются или спазмируются. Формируется патологический двигательный стереотип. Вы начинаете ходить, прихрамывая, перенося нагрузку на здоровую ногу, и через год проблема становится не одной, а двухсуставной. Воспаление, которое можно было купировать за две недели противовоспалительной терапии, через год переходит в хроническое, обрастает рубцами и изменяет структуру капсулы сустава», — объяснил доктор.

Он отметил: если сустав болит более 2 недель — это не норма, лучше обратитесь к врачу.

«Мазал мазями, ставил компрессы. — Это снимает симптом, но не лечит причину. Как анестезия у стоматолога — вы не чувствуете боли, но дырка в зубе остается. Лучше сделать рентген в двух проекциях, при подозрении на внутрисуставную патологию — МРТ. Дальше можно пройти онлайн-консультацию, если такая возможность есть. В своей практике на онлайн-консультациях я смотрю снимки, чтобы сделать первичный вывод. После этого прийти на очную консультацию. Врачу нужно видеть вашу походку, вашу хромоту, ваш объем движений, ваши болезненные точки. Один год ожидания — это не просто год боли. Это год упущенного здоровья, который может стоить вам свободы движений в зрелом возрасте», — заключил Семиченков.

Ранее ортопед предупредила о последствиях сидячей работы для здоровья ног.

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