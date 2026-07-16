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Наука

Врач объяснила, почему мармелад в виде червей опасен для детей

Врач Никишика: мармеладные червячки опасны, так как учат детей есть то, что нельзя
Tatevosian Yana/Shutterstock/FOTODOM

Мармелад в виде червей опасен для детей, потому что формирует у них опасный паттерн: учит есть то, что есть нельзя, рассказала «Газете.Ru» доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы, заведующий кафедрой клинической психологии Пироговского Университета Вера Никишина.

Ранее Минпросвещения России направило письмо в регионы, из которого следует, что желание ребенка попробовать мармелад в виде червей нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневрологии.

По словам профессора, форма определяет вкусное содержание, которое привлекает ребенка и предлагается ему в качестве угощения. У детей стабильно присутствуют две системы мотивации, два механизма: экспериментирование и подражание, это в их природе.

«Поэтому, когда ребенку попадает в руки съедобный продукт, но в тоже время несъедобный по форме своего воплощения, то может быть заложен устойчивый паттерн поведения, который будет потом воспроизводиться. Здесь опасность несет не само по себе предложение мармелада в виде червяка. Опасность заключается в том, что ребенок может приучиться тащить в рот, то, что не нужно. Поэтому здесь гораздо больше риска, чем даже в провокациях нарушения пищевого поведения детей», — объяснила Никишина.

Ранее в Госдумеподчеркнули, что дети могут употреблять мармелад любой формы.

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