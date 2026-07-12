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«Я и сам люблю червяков»: в Госдуме заявили, что дети могут есть мармелад любой формы

Депутат Милонов не поддержал Минпросвещения в оценке адекватности мармеладных червей
Candace M. Bliss/Shutterstock/FOTODOM

В Минпросвещения назвали неадекватным желание детей есть мармелад в виде червей, крови, фекалий и других форм. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» не согласился с оценкой ведомства.

«Ну вот уж совсем неправильно трогать детей с их предпочтениями. В виде фекалий, я честно говоря, не видел мармеладок. Но всякие разные в виде червяков, гусениц — да пусть они едят. И пауков своих, и прочие причудливые формы мармеладные. Я и сам люблю мармеладных червяков. В этом нет ничего плохого. Не надо, пожалуйста, искать там, где не надо искать. Это явно не та тема, которая беспокоит большинство людей», — заявил парламентарий.

Форма мармелада не оказывает негативного влияния на ребенка, но лакомством не стоит злоупотреблять, предупредил Милонов.

«И если ваш ребенок ест мармеладных червяков, главная проблема, чтобы он не съел их слишком много, потому что там много сахара, и это может повлиять негативно на его развитие, на эндокринную систему. А форма мармеладок, я считаю, должна быть такая, которая людям нравится. Так что давайте-ка мы не будем трогать наших мармеладных червячков», — заключил он.

В Минпросвещения считают, что некоторые желания ребенка сформированы под воздействием зарубежных интернет-роликов и рекламы. Специалисты обеспокоены, что мармелад в виде червей, крови, фекалий и других форм может оказывать негативное влияние на пищевой выбор детей в России, говорится в документе ведомства, который направили в регионы.

Ранее в Госдуме заявили, что детский маникюр не так опасен, как татуировки.

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